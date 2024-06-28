THY'nin UID üyelerine özel indirim uygulaması tartışma yarattı! THY sessiz

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyelerine sağladığı özel indirimle gündemde. Bu uygulamanın, AK Parti’nin Avrupa’daki lobisi olarak nitelendirilen UID üyelerine yönelik olduğu iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. UID, yapılan anlaşmanın yalnızca kendilerine özgü olmadığını ve THY'nin birçok kurumsal müşterisine benzer indirimler sunduğunu belirterek savunma yaptı. Ancak, bu indirimlerin kamuya duyurulmaması ve uygulamanın sadece Alman basınına yansıdıktan sonra ortaya çıkması tepkilere neden oldu.



UCUZ BİLET UYGULAMASI İLE GÜNDEME GELDİ

Türk Hava Yolları’nın, AK Parti’nin yurt dışındaki en güçlü lobi gruplarından biri olarak kabul edilen UID üyelerine yönelik sağladığı indirimli bilet uygulaması, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Focus haber sitesi, UID üyelerine sunulan %10’a varan indirim ve ilave bagaj hakkı gibi avantajların, THY tarafından gizli bir şekilde uygulandığını öne sürdü.

UID'nin Genel Başkan Yardımcısı Esma Koç Ağca tarafından, bölge başkanlarına gönderilen mesajda, UID üyelerine özel indirimler ve ek bagaj hakları tanındığı belirtildi. Ancak bu anlaşmanın, ne UID'nin ne de THY'nin internet sitesinde yer alması, tepkilere yol açtı.

THY VE UID’DEN SAVUNMA GELDİ

UID, yapılan indirimlerin sadece kendilerine özel olmadığını, THY’nin birçok kurumsal müşterisine benzer indirimler sağladığını belirterek, uygulamanın yaygın bir kurumsal anlaşma olduğunu savundu. UID tarafından yapılan açıklamada, "Türkish Airlines Corporate Club programı çerçevesinde birçok kuruma benzer indirimler sağlanmaktadır. Bu tür anlaşmalar yalnızca UID ile sınırlı olmayıp, binlerce firma, STK ve çeşitli organizasyonlar ile de benzer anlaşmalar yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak, THY’nin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olması, tepkilerin artmasına neden oldu. Özellikle, indirim uygulamasının kamuoyuna duyurulmaması ve sadece Alman basını tarafından ortaya çıkarılması, uygulamanın gizlice yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

SİYASİ TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

Muhalefet partileri, THY'nin UID’ye sağladığı indirimli bilet uygulamasını eleştirerek konuyu meclis gündemine taşıdı. Muhalefet, bu tür uygulamaların kamu kaynaklarının partizanca kullanılması anlamına geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Ayrıca, UID üyelerine sağlanan avantajların, diğer vatandaşlara sunulmaması eleştirildi.

CHP Milletvekili Büşra Cebeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması kabul edilemez. THY, kamuya ait bir kuruluş olarak herkese eşit hizmet vermek zorundadır. Bu tür uygulamalar, kamu kaynaklarının siyasi amaçlar için kullanıldığı izlenimini güçlendiriyor" dedi.

THY SKANDALA SESSİZ

THY’nin konuyla ilgili sessiz kalması, eleştirilerin dozunu artırdı. Kamuoyunda, "Madem bu uygulama yasal ve yaygın, neden duyurulmadı? Eğer ifşa edilmeseydi, bu gizli uygulama devam edecek miydi?" gibi sorular gündeme geldi. THY’nin resmi bir açıklama yapmaması, konuyla ilgili belirsizlikleri ve tepkileri artırıyor.

UID ve THY, yapılan anlaşmanın yasal ve yaygın bir uygulama olduğunu savunsa da, bu tür indirimlerin kamuoyuna duyurulmaması, eleştirilerin hedefi haline geldi. Uygulamanın gizlice yürütülmesi, kamu kaynaklarının adil ve şeffaf bir şekilde kullanılmadığı yönünde endişelere yol açtı.



UID'nin açıklamasında, "Bu tür anlaşmalar yalnızca UID ile sınırlı olmayıp, birçok firma, STK ve organizasyonla benzer anlaşmalar yapılmaktadır" ifadesi yer aldı. Ancak, bu tür indirimlerin kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması gerektiği ve gizli uygulamaların kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

THY’nin UID’ye sağladığı özel indirim uygulaması, kamuoyunda büyük tepki çekti. Uygulamanın gizli tutulması ve yalnızca basına yansıdıktan sonra ortaya çıkması, kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde kullanılmadığı endişelerini artırdı. THY’nin bu konudaki sessizliği, tepkilerin ve eleştirilerin artmasına neden oldu.

