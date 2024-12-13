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THY, Ocak 2025'te Libya'nın Bingazi Şehrine Uçuş Başlatıyor

Türk Hava Yolları, Ocak 2025'te Libya'nın Bingazi şehrine haftada 3 uçuş düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:04
THY, Ocak 2025'te Libya'nın Bingazi Şehrine Uçuş Başlatıyor

THY, Bingazi'ye Uçuş Başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine 14 Ocak 2025 tarihinde başlamayı planlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı.

Seferler Hakkında Detaylar

Ekşi, mevcutta Trablus kentine gerçekleştirdikleri seferlerin devam ettiğini belirtti ve Bingazi'ye haftada 3 sefer düzenleneceğini duyurdu. "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor," ifadelerini kullanan Ekşi, yeni seferin hayırlı olmasını diledi.

THY'nin bu yeni güzergahı, Libya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin yanı sıra, bölgedeki yolcu sayısını artırmayı hedefliyor.

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