THY, Ocak 2025'te Libya'nın Bingazi Şehrine Uçuş Başlatıyor

THY, Bingazi'ye Uçuş Başlatıyor
Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine 14 Ocak 2025 tarihinde başlamayı planlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı.
Seferler Hakkında Detaylar
Ekşi, mevcutta Trablus kentine gerçekleştirdikleri seferlerin devam ettiğini belirtti ve Bingazi'ye haftada 3 sefer düzenleneceğini duyurdu. "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor," ifadelerini kullanan Ekşi, yeni seferin hayırlı olmasını diledi.
THY'nin bu yeni güzergahı, Libya ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin yanı sıra, bölgedeki yolcu sayısını artırmayı hedefliyor.