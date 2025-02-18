THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptalleri Yapıyor

Turkish Airlines'dan Sefer İptalleri Hakkında Açıklama

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolculara yönelik şu açıklama yapıldı: "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."

Yolcuların, uçuşlarının durumunu incelemek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleri hakkında bilgi edinmek için THY'nin internet sitesi üzerinden uçuş numarasını veya rotasını girerek uçuş durumlarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.