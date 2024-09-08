THY, Ortaköy'deki Yalıların Restorasyonunu Tamamladı

Türk Hava Yolları Yalıları Hayata Döndü

Türk Hava Yolları (THY), Ortaköy'de bulunan tarihi "Fehime" ve "Hatice Sultan" yalılarının restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla yalıların son halini anlattı.

Restorasyon Süreci ve Amaç

Prof. Dr. Bolat, "İstanbul'a ve ülkemize böyle değerli iki eseri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz turizmine ve kültürel güzelliklerine her alanda katkı vermeye devam edeceğiz." şeklinde ifade etti. Yalıların, kültürel turizme büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Fehime ve Hatice Sultan Yalıları'nın Özellikleri

Fehime ve Hatice Sultan yalıları, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilerek, bir asrı aşkın bir süreyi aşkın tarihe tanıklık etmiş önemli eserlerdir. Zengin süslemeleri ve el işçiliği ile dikkat çeken bu yalıların, misafirlerine konaklamadan yemeğe, toplantılardan kokteyllere kadar pek çok alanda hizmet vereceği belirtildi.

Bolat, "İnanıyorum ki bu güzellikler, misafirlerini büyüleyecek. Kısa sürede kapılarımızı açmayı planlıyoruz," diyerek açılış tarihine dair umut verici bilgiler paylaştı.