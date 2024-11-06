THY Sefer İptalleri: Hava Koşulları ve Politik Nedenler

THY Sefer İptalleri Açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları ve politik sorunlar nedeniyle sefer iptalleri gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ve Irak'ın Bağdat havalimanlarında gerekli hava şartları sağlanamadı.

İptal Edilen Uçuşlar

Bugün veya yarın planlanan bazı uçuşlar etkilenmiştir. İptal edilen seferler arasında:

TK 183 sefer sayılı İstanbul-Havana,

TK 183 sefer sayılı Havana-Karakas,

TK 183 sefer sayılı Karakas-İstanbul,

TK 1721 ve TK 1722 sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul,

TK 302 ve TK 303 sefer sayılı İstanbul-Bağdat-İstanbul

Yer verilen bilgilere göre, Krakow için ilave seferler düzenlenebilir. Hava şartları elverişli olduğunda, TK 6900 İstanbul-Krakow ve TK 6901 Krakow-İstanbul seferleri gerçekleştirilebilecektir.

Mozambik'teki İptaller

Ayrıca, Afrika ülkesi Mozambikteki politik huzursuzluk nedeniyle planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferleri de iptal edilmiştir.

Yolcuların biletlerini kontrol etmeleri ve olası değişiklikler hakkında bilgi almaları önemle tavsiye edilmiştir.