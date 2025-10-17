THY Teknik ile LOT Polish Airlines Üs Bakım Anlaşması: 3 Boeing 737MAX/NG

THY Teknik AŞ, LOT Polish Airlines ile Boeing 737MAX ve NG modellerini kapsayan 3 uçaklık üs bakım iyi niyet anlaşması imzaladı; Avrupa pazarında güçlenme hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:47
THY Teknik AŞ ile LOT Polish Airlines Üs Bakım Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Polonyalı LOT Polish Airlines ile üs bakım hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzaladı. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma, havacılık iş birliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Anlaşmanın kapsamı

Açıklamaya göre, anlaşma öncelikle Boeing 737MAX ve NG modellerinden oluşan 3 uçaklık bir bakım planlaması üzerine kuruldu. Uzun vadede bu planlamanın daha fazla uçağı kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Avrupa pazarında güçlenme

Şirket, yeni müşteriyle dünya genelindeki müşteri ağına yeni bir marka ekleyerek Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek. Anlaşma, iki şirketin havacılıkta emniyet, kalite ve inovasyona verdiği önemi ortaya koyuyor ve ileride büyümesi beklenen ortaklığın ilk somut adımı olarak nitelendiriliyor.

Operasyonel süreklilik ve verimlilik

Havayolunun filosunun operasyonlarında süreklilik ve verimlilik sağlamayı hedefleyen anlaşma, taraflar arasında gelecek vadeden işbirliğinin başlangıcı kabul ediliyor. Bu kapsamda THY Teknik AŞ'nin uzman ekipleri, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış uçak bakım hangarlarında kapsamlı üs bakım hizmeti sunacak.

Hizmet altyapısı

THY Teknik AŞ, müşterilerine 5 farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor. Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmet sunan şirket, havayolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllardır güvenilir bir ortak olarak tanınıyor.

