THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor

THY'den Uçak İçi Ücretsiz İnternet Projesi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na yaptığı açıklamalarda, uçak içerisinde internet erişiminin giderek daha fazla rekabet yarattığını ifade etti.
Amaca Ulaşmak İçin Yeni Projeler
Kızıltunç, şu an belli kategorilerde bazı yolcuların ücretsiz internet hizmetinden yararlandığını belirtti ve bununla birlikte, “Amacımız, belirli bir takvim çerçevesinde tüm yolcularımızın yüksek hızlı internete ücretsiz erişmesini sağlamak” THY'nin bu projesinin, özellikle yurt içi ve yurt dışı seferleri ile yolcu memnuniyetini artırmayı amaçladığı vurgulandı. Turkcell’in katkılarıyla hazırlanan projelerle, yolcuların uçuş esnasında internet erişiminde yaşadıkları kısıtlamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. THY Genel Müdür Yardımcısı ve THY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç (sağda), Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu. THY Genel Müdür Yardımcısı ve THY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç (sağda), Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.
THY'nin bu projesinin, özellikle yurt içi ve yurt dışı seferleri ile yolcu memnuniyetini artırmayı amaçladığı vurgulandı. Turkcell’in katkılarıyla hazırlanan projelerle, yolcuların uçuş esnasında internet erişiminde yaşadıkları kısıtlamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
THY Genel Müdür Yardımcısı ve THY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç (sağda), Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.
THY Genel Müdür Yardımcısı ve THY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç (sağda), Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.