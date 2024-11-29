THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor

THY'den Uçak İçi Ücretsiz İnternet Projesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kızıltunç, Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na yaptığı açıklamalarda, uçak içerisinde internet erişiminin giderek daha fazla rekabet yarattığını ifade etti.

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