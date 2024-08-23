THY, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Ana Sponsoru Oldu

Türk Hava Yolları, Paralimpik Sporcuları Destekliyor

Türk Hava Yolları (THY), 2024-2025 sezonu boyunca Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsorluğunu üstlendi.

THY'den Destek Mesajı

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki spor organizasyonlarına verdikleri destekle tanınan Türk Hava Yolları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan engelli sporculara destek olmayı hedefliyor.

Bu sponsorluk kapsamında, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan oyunlarda, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nda 48 kadın, 46 erkek toplamda 94 sporcu yer alacak.

Bolat: "Engelli Sporcularımıza Destek Vermekten Gurur Duyuyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türk sporunu ve sporcularını desteklemenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, engelli bireylerin spora katılımını teşvik etme misyonunun kendilerine ilham verdiğini belirtti. Bolat, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyoruz," dedi.

Aksu: "Yeni Başarı Hikayeleri Yazacağız"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise THY'ye desteğinden dolayı teşekkür ederek, engelli bireylerin sporda daha fazla görünür olması için uzun bir yolculuk sürdürdüklerini dile getirdi. Aksu, "THY ile işbirliği yaparak, paralimpik sporcularımıza daha fazla destek sağlamak için bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Bu işbirliği, gelecekte yeni başarı hikayeleri yazmamıza yardımcı olacak," şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları (THY), 2024-2025 sezonunda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsorluğunu üstlendi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, açıklamalarda bulundu.