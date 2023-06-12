THY uçağında bilincini kaybeden 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Türk Hava Yolları'na ait olan ve New York'a giden TC-JOA Airbus 330 uçağı, 287 yolcusu ile birlikte İstanbul Havalimanı peronundan saat 08.50'i gösterdiğinde havalandı. Kalkıştan bir süre sonrasında yolculardan biri olan Amerikalı ailenin 11 yaşında olan engelli çocuğu rahatsızlandı.

Edinilen bilgilere göre, uçuş görevlileri yolcuya ilk müdahalede bulunurken "Doktor" ifadesi anons edildi. Uçakta yolcu olarak bulunan bir doktor, Amerikalı çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı, ancak durumu kötüleşmeye devam etti.

BUDAPEŞTE'YE ACİL İNİŞ YAPILDI





Bu arada kokpit ekibinin Budapeşte'ye acil olarak iniş yapmaya karar verdiği bildirilirken THY uçağı, saat 10:25'te Franz Liszt Uluslararası Havalimanı pistine iniş yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenilirken hayatını kaybeden çocuk ile ailesi uçaktan indiriildiği ve havalimanı apronunda bekleyen ambulanslara götürüldüğü bildirildi.

Türk Hava Yolları uçağının New York'a gitmek üzere Budapeşte'den saat 14.00'te ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.