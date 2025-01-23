THY Uçağıyla Suriye'ye Dönüş: Yıllar Sonra Memlekete Kavuşan Suriyelilerin Mutluluğu

Türk Hava Yolları'nın (THY) 13 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ilk uçuş, Suriyeli yolcuların memleket özlemlerini sona erdirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 349 yolcusuyla kalkarak Şam'a ulaşan uçakta, yolcuların sevinci gözlerinden okunuyordu.

Suriyeli Yolcuların Heyecanı Zirveye Ulaştı

Uçak, Şam’a yaklaşırken yolcular tekbir getirmeye ve marşlar okumaya başladılar. Uçuş, Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaşınca, yıllardır beklenen o an gerçekleşti. Birçok Suriyeli yolcu, uçaktan indikten sonra Şam Havalimanı'nın zeminini öperek, vatanlarına döndükleri için duydukları mutluluğu gösterdi.

Yıllar Sonra Düşlerini Gerçekleştiren Aileler

Yolculardan Ali el-Şeyh, yaklaşık 12 yıl önce iç savaş nedeniyle ülkesini terk ettiğini belirtti. Şeyh, Türkiye'de doğan çocuklarını ilk kez ülkelerinde görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Duygularımızı anlatmakta zorlanıyoruz. Geri dönmek, her şeyin başlangıcı gibi." dedi.

Diğer bir yolcu Ayda Kavara, 14 yıl sonra Şam'a ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, "Türklerin bize karşı çok güzel duyguları vardır," diyerek iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Geri Dönüş Umudu

Suriye'den 10 yıldır uzakta olan Yaser Batal, oğlunun Suriye'yi ilk kez gördüğünü belirterek, "Geri dönüşten umudu kesmiştik. Şu an bayrağımızla gurur duyabiliyoruz," dedi.

Doktor Abdulalim Memduh ise, Suriyelilerin 2011'den beri hep üzgün olduğunu ve Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yüzlerdeki mutluluğa şahit olduklarını belirtti. "Yolculuk boyunca insanlar tekbir getirdi, mutluluktan ağladı," diyerek duygularını dile getirdi.