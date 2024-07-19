THY uçuşlarında iptal şoku! 84 sefer iptal edildi...

Dünya genelinde birçok sektörü etkileyen yazılım kaynaklı bir sorun, havayolu şirketlerinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde ciddi aksamalar yarattı. Bu global sorun, THY'nin de dahil olduğu birçok havayolu şirketini etkiledi.

84 Uçuş İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), bu aksaklıkların uçuş operasyonlarını olumsuz etkilememesi adına bazı önlemler aldı. THY, yaptığı açıklamada 84 uçuşunu iptal ettiğini belirtti. İptal edilen uçuşların detayları ve alternatif düzenlemeler konusunda yolcuların bilgilendirileceği ifade edildi.

THY'den Yolculara Açıklama

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünya genelinde farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Özür ve Bilgilendirme

THY, yaşanan aksaklıktan dolayı yolcularından özür dileyerek, uçuşların en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine döneceğini açıkladı. İptal edilen uçuşların yolcularına alternatif uçuş seçenekleri sunulacağı ve bu süreçte mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Uçuşlar Ne Zaman Normale Dönecek?

Türk Hava Yolları, yazılım kaynaklı problemin çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü ve uçuşların en kısa sürede normal seyrine döneceğini belirtti. Yolcuların, uçuş durumu ve iptal edilen seferler hakkında detaylı bilgi almak için THY'nin resmi internet sitesi ve müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.