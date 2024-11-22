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THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı

THY, Global Banking&Markets tarafından 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:02
THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı

THY, Prestijli Ödül ile Taçlandırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Global Banking&Markets tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülüne layık görüldü. Ödül, 20 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgilere göre, bu ödül, THY'nin filosunu sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve yenilikçi finansman yöntemlerini hayata geçirme noktasındaki başarısını tekrar gözler önüne seriyor.

Dünyanın En Geniş Uçuş Ağı

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan THY, çeşitli para birimlerinden elde ettiği gelirlerle kur riskini minimize ederken, maliyet verimliliğini artırmak için yenilikçi finansman işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ödül alan finansman işlemleri, BNP Paribas tarafından Japonya Kalkınma Bankası ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. İşlemler, 1 adet Airbus A350 uçağı için Balthazar Sigorta Destekli Finansman Yapısı ve 2 adet Rolls Royce motoru için Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) garantili finansmanı içermektedir.

225 Milyon Dolar Tutarında Finansman

Japon yeni cinsinden yaklaşık 235 milyon ABD doları tutarındaki toplam finansman, Global Banking&Markets tarafından ödüle layık görüldü.

THY Genel Müdür Yardımcısı'ndan Değerlendirme

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, bu ödülün kendileri için önemli bir başarı olduğunu belirtti. Şeker, iş ortaklarının desteğinin bu finansman işleminin ödüllendirilmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, modernizasyon hedeflerine ulaşmak için farklı finansman yapıları oluşturmanın önemine de vurgu yaptı.

THY, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği yenilikçi finansman modelleri ile birçok uluslararası ödül kazanmıştır ve toplamda 16 milyar dolar tutarında finansman işlemiyle birlikte yaklaşık 30 uluslararası finansman ödülünü kazanarak bu alandaki başarısını pekiştirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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