THY, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 83,4'e Yükseltti

Türk Hava Yolları'ndan Zamanında Kalkış Başarısı

Türk Hava Yolları (THY), 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği seferlerde zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükselttiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Ekşi'den Açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre 5,6 puan iyileştirerek zamanı kalkışı yüzde 83,4'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

Ekşi, ayrıca yolcuları emniyet ve kalite ile zamanında misafir eden tüm ekiplerine de teşekkür etti. THY, emniyet konusunda kararlılığını sürdürüyor.