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Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 53 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 53 kişi öldü, 62 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:19
Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: 53 Kişi Hayatını Kaybetti

Tibet'te Şiddetli Deprem: İlk Bilgiler Üzücü

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bu sabah, yerel saatle 09.05'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşam kaybı ve yaralanmalar gündeme geldi. İlk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin merkez üssünün Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olduğunu açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, etkilerinin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Yıkım ve Yardım Çalışmaları

Raporlara göre, deprem sonucu 1000'den fazla yapı farklı seviyelerde hasar gördü. Olayın ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardımı için bölgeye ekip gönderdi.

Uluslararası Gözlemler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu. Bu farklılık, uluslararası gözlemcilerin olay hakkında daha fazla veri sağlaması açısından önem taşıyor.

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