Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 1200'den Fazla Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Tibet'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1200 artçı sarsıntı meydana geldi, 61 bin kişi yerinden oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:08
Tibet'te 6,8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 1200'den Fazla Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 1200'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, meydana gelen sarsıntıların bazıları büyüklüğü 4,4'e kadar ulaştı.

Yetkililerin açıklamalarına göre, depremin merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse iline bağlı Tingri ilçesi oldu. 7 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından 61 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu depremin sonucunda, 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi de yaralanmıştı. Yerel saatle 09.05’te, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, 3 binden fazla yapı üzerinde farklı seviyelerde hasara neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları, 14 binden fazla personelle hızla sürdürüldü ve bu çalışmalarda 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntıların devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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