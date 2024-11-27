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Ticaret Bakanı Bolat, 2026'dan Sonra İktisadi Rahatlama Müjdesi Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümünde 2026 sonrası ekonomik rahatlamalar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:59
Ticaret Bakanı Bolat, 2026'dan Sonra İktisadi Rahatlama Müjdesi Verdi

Ticaret Bakanı Bolat’tan Ekonomik Rahatlama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı açıklamada, 2026'dan itibaren depremin devlet bütçesindeki payının azalacağını belirterek, bunun tüm toplumsal kesimlere adilane bir şekilde dağıtılacağını vurguladı. Bolat, bu değişimin hem ekonomik büyümeye hem de sanayiciler, çiftçiler, esnaflar ve KOBİ'lere büyük bir rahatlık sağlayacağını ifade etti.

Konya’nın Sanayi Gelişimi

Bolat, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Konya'nın Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirleri arasında yer almasının, kentteki birlik ve beraberlikten kaynaklandığını söyledi. Bakan, dünya ticaretindeki karşılıklı gerilimler ve korumacılık eğilimlerine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir siyasal ve ekonomik istikrara sahip olması gerektiğini belirtti.

Büyük Badireler ve Ekonomi

Son birkaç yılın zorlu dönemlerine değinen Bolat, Kovid-19 salgını, savaşlar ve Kahramanmaraş merkezli depremin Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini sarstığını ifade etti. Ancak, bu felaketlerin etkilerini hızla saracaklarına inandıklarını ve enflasyonun da kontrol altına alındığını dile getirdi.

İhracat ve Turizmde Büyüme

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat ve turizm alanındaki başarılarının her geçen gün arttığını ve milli gelirin 1,2 trilyon doları aştığını belirtti. 2025'te, bu rakamın 1,3 trilyon dolara ulaşabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

Ülkenin sanayisi ve ticaretinin Anadolu'da kalkınmanın lokomotifi olduğunu ifade eden Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın gereken destekleri sağlama konusunda kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı. Deprem sonrası yaşanan harcamaların da azalacağına dair umut verici mesajlar ile toplumsal refahın sağlanacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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