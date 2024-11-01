Ticaret Bakanı Bolat Bükreş'te Romanya ile İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Bakan Ömer Bolat'ın Romanya Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bükreş'te Romanya'nın Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea ile bir araya geldi. Bu buluşma, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 2. Dönem Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

İkili Görüşmeler ve Ele Alınan Konular

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verdi. Görüşmenin, her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım fırsatları, enerji işbirliği ve savunma sanayisi potansiyelinin de tartışıldığını belirtti. Ayrıca, Gümrük Birliği modernizasyonunun faydaları üzerinde duruldu. İkili Ticaret Hacminin Artışı

Bolat, iki ülkenin ortaklığını güçlendirmek ve 10,6 milyar dolarlık mevcut ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye olarak Romanya'daki yatırımlarımızı çeşitlendirmek ve işbirliği alanlarımızı genişletmek istiyoruz" dedi. Bakan, savunma sanayisi, enerji, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi gibi yeni işbirliği bölgelerini ele aldıklarını da ifade etti.

Ortak Protokolün Önemi

Bu toplantı kapsamında, ilişkileri daha da ileri taşımak amacıyla imzalanan ortak protokolün her iki ülke açısından hayırlı olmasını dilediğini belirten Bolat, toplantının sonuçlarından umutlu olduğunu kaydetti.