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Ticaret Bakanı Bolat, Cari İşlemler Açığına Dair Verileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te cari işlemler açığında kaydedilen azalmanın uluslararası kredibiliteyi artırdığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:24
Ticaret Bakanı Bolat, Cari İşlemler Açığına Dair Verileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat, Cari İşlemler Açığını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin ekonomi programının olumlu etkileri sayesinde 2024'te cari işlemler açığında önemli bir azalma sağlandığını vurguladı. Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, cari işlemler açığındaki hızlı düşüşün ülkenin uluslararası kredibilitesinin yükselmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kısa Dönemde Sağlanan İyileşme

Bakan Bolat, cari işlemler açığının 2023 yılında 39,9 milyar dolardan, Aralık 2024 itibarıyla 10 milyar dolara gerilediğine dikkat çekerek, bu iyileşmenin parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanı sıra Bakanlıkça alınan tedbirlerin etkisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatta Tarihi Seviyeler

Mal ve hizmet ihracatının 2024 yılında yüzde 4,1 artışla 377,1 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine eriştiğini kaydeden Bolat, bu gelişmelerin ayrıca ülkenin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine zemin hazırladığını aktardı.

Hizmet İhracatındaki Artış

Mayıs 2023'te 55,1 milyar dolar ile zirve yapan yıllık cari işlemler açığının 45,1 milyar dolar azaldığını belirten Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının da 2024'te 52,7 milyar dolar fazla verdiğinin altını çizdi.

Hizmet ihracatının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 115,2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 39,9 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Bakanlık Çalışmalarının Sürekliliği

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerin ve ithalatı azaltmaya yönelik tedbirlerin etkisiyle cari işlemler açığında sağlanan önemli azalmaların makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesini desteklediğini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak, bu başarıyı daha ileri taşımak ve Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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