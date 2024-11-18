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Ticaret Bakanı Bolat, Irak Başbakanı Sudani ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı toplantıda ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:48
Ticaret Bakanı Bolat, Irak Başbakanı Sudani ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı ile Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Bașbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Bakan Bolat'ın başkanlık ettiği heyeti kabul etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında, Sudani, Irak'ın Türkiye ile çeşitli alanlarda ciddi ve gerçek bir ortaklığa ulaşmaya açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, iki hafta içerisinde gerçekleştirilecek Irak-Türk Ekonomi ve Ticaret Komitesi toplantısı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selamı

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani'ye selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Erdoğan'ın Irak ziyaretinde varılan mutabakat çerçevesinde ilerlemesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek

Ayrıca, Bolat, Türkiye'nin bölge ve dünya için önem taşıyan Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğini yineledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle birlikte Irak'a yaptığı ziyarette, Bağdat'taki “Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı” dahilinde B2B Görüşmeleri gerçekleştirildi.

Irak Ticaret Bakanı ile İşbirliği

Bakan Bolat, açılış konuşmalarının ardından Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman el-Greyri ile fuaye alanında Türk ve Iraklı firmaları ziyaret etti. İki bakan, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunarak firmaların taleplerini ve önerilerini dinlediler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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