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Ticaret Bakanı Bolat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile finansal işbirliği ve ticaret konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:23
Ticaret Bakanı Bolat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Bolat, İran'da Önemli Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı'nın ardından gerçekleşti.

İslam Ülkeleri Arasında Güçlü İşbirliği Vurgusu

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çektiği ifade edildi. Pezeşkiyan, “Türkiye ile finansal işbirliği için bir çerçeve oluşturmak ve karşılıklı ticarette doları devre dışı bırakmak istiyoruz.” dedi.

Hedef: 30 Milyar Dolar Ticaret

Ticaret Bakanı Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar hedefiyle büyütmek üzere çaba sarf ettiklerini belirtti. Bolat, İran ile enerji alanındaki anlaşmaların yenilenmesi gerektiğini de vurguladı.

Sınır Kapılarının Modernizasyonu ve Yeni Anlaşmalar

İki ülke arasındaki ortak gümrük ticaretini kolaylaştırmak adına sınır kapılarını modernize edeceklerini ifade eden Bolat, “İran ile iki yeni sınır kapısı daha açmayı hedefliyoruz.” dedi. Ayrıca, İran ile 2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasını yeniden canlandıracaklarını ve turizm alanında kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

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