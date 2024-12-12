Ticaret Bakanı Bolat: İran ile Ticaret Hedefimiz 30 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu'nun 29. Dönem Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 30 milyar dolar olduğunu belirtti. Bolat, karşılıklı ticareti artırmak için gerekli çabaları göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tahran'da Yapılan Toplantılar

Tahran'da düzenlenen toplantıda, Bolat, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi. Ayrıca, iki ülkeden birçok özel sektör temsilcisi ve yatırımcının katıldığına dikkat çekti. Bolat, "Son dört yıldır yapılamayan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal ve kurumsal zeminini oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Gelen Talepler

İki gün süren müzakereler sonucunda, mutabakat zaptlarının imzalandığını aktaran Bolat, İran'daki Türk firmaları ile görüşmeler gerçekleştirerek onların taleplerini ve beklentilerini dinlediklerini söyledi.

Gelecek İçin Hedefler

Bolat, açıklamalarında ayrıca, "Böylece, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu mutabakat zaptında iki ülke arasındaki ticaretin artırılması yönünde canla başla gayret edeceğiz," değerlendirmesinde bulundu. Özel sektör firmalarına her iki ülkede ticaret, ulaştırma ve yatırımlar alanında destek vereceklerini belirten Bolat, enerji alanında da ilişkilerin daha üst seviyelere taşınacağını ifade etti.