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Ticaret Bakanı Bolat, İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

Hamas lideri İsmail Heniyye için Kayseri'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:19
Ticaret Bakanı Bolat, İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenen gıyabi cenaze namazına Kayseri'de katıldı. Hunat Camisi'nde gerçekleştirilen namaz, cuma namazının ardından kılındı.

İl Müftüsü ile Birlikte Namaz Kılındı

İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı, kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Bakan Bolat'ın da katılımıyla, namaza AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve diğer ilçe belediye başkanları katıldı.

İsrail Aleyhine Sloganlar Atıldı

Namazın ardından vatandaşlar, tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı. Bu durum, topluluk içerisinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 5), Vali Gökmen Çiçek (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 6), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 5), Vali Gökmen Çiçek (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 6), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 5), Vali Gökmen Çiçek (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 6), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 4), suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağ 5), Vali Gökmen Çiçek (sağ 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağ 6), ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.

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