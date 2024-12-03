Ticaret Bakanı Bolat: Kasım Enflasyon Verileri Düşüş Trendinde

Ticaret Bakanı Bolat, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı enflasyon verilerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Bolat, çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesinin, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini vurguladı.

Son 17 Ayın En Düşük Seviyesi

Bakan Bolat, bu dönemde yıllık enflasyonun son 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Uygulanan politikalar ve alınan tedbirler sayesinde dış ticaret açığını düşürüp, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştirdiklerini kaydetti.

İç Ticarette Adalet ve Şeffaflık

İç ticaret hakkında bilgi veren Bolat, vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmaması ve piyasada adil, şeffaf bir ticaret düzeninin tesis edilmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kasım Ayı Enflasyon Rakamları

Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre, TÜFE'deki değişim, kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon son 6 ayda 28,4 puan geriledi.

Çekirdek enflasyon (enerji, gıda ve içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık bazda yüzde 1,53 arttı ve bu gündeki aylık artış hızı son 38 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet enflasyonu ise aylık yüzde 1,61 artışla son 37 ayın en düşük seviyesine gerileyerek enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu gösterdi.

Ömer Bolat, çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesinin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini, bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesini beklediğini sözlerine ekledi.