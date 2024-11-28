Ticaret Bakanı Bolat: Kooperatif Sayısı ve İhracat Artıyor

Bakan Bolat Kooperatifçilik Stratejisi Üzerine Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanlığı Vilayetler Evi Oteli'nde düzenlenen "Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, 2023 yılı itibarıyla 793 kooperatifin kurulmuş olduğunu ve bu yılın ilk 10 ayında 652 yeni kooperatifin kurulduğunu söyledi.

Kooperatiflerin Dış Ticaret Başarısı

Bakan Bolat, kooperatiflerin dış ticaretine olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 2019 yılında kooperatifler aracılığıyla yapılan ihracatın 61,2 milyon dolar, 2023 yılında ise 95,2 milyon dolara yükseldiğini vurguladı. Bolat, bu yıl içinde 100 milyon dolar barajını aşmayı umduklarını belirtti.

Kooperatiflerin Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Türkiye'de 27 farklı kooperatif tipi bulunduğunu ve bunların üst birliklerinin kuruluş işlemlerinin Bakanlık tarafından yürütüldüğünü anlatan Bolat, kooperatiflerin ülke ekonomisine olan katkısının daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için yapılandırma ve üst sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadın Kooperatiflerine 34,2 Milyon Lira Hibe

Bakan Bolat, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. 2023 yılı içerisinde kurulan kadın kooperatiflerine toplamda 34 milyon 200 bin lira hibe sağlandığını aktardı. Ayrıca engelli ve genç girişimcilerin kooperatif kurmalarına da destek verileceği müjdesini verdi.

Gelecek Planları ve Desteklemeler

Bakanlık olarak kooperatifçilik bilincinin güçlendirilmesi adına çeşitli fuarlar düzenlemenin önemine değinen Bolat, 2021 yılında yapılan Kooperatifler Kanunu değişiklikleri ile kooperatiflerin daha şeffaf ve yönetilebilir yapılar haline gelmesini sağlamaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Bolat, kooperatifler için veri giriş sürecinin 26 Nisan 2025'e, intibak işlemlerinin ise 26 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Ayrıca, 2023 yılı Temmuz ayında yapılan destek güncellemeleri ile yardımcı olacaklarını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.