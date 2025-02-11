Ticaret Bakanı Bolat, Malezya'da Yatırımcılarla Görüştü: 10 Milyar Dolar Hedefi Belirlendi

Ticaret Bakanı Bolat, Malezya'da Önemli Görüşmelere İmza Attı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ile bir araya gelerek, ülkedeki yatırımcılar ve iş insanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin Detayları

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı kapsamında Malezya’da bulunduklarını hatırlatarak, Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ile bir ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Başbakan İbrahim ile de görüşme imkanı bulduğunu ifade etti.

Bolat, görüşmelerin odak noktasını şöyle aktardı: "Türkiye-Malezya ticari ve ekonomik ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak, artan ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmek için atılabilecek adımları konuştu. Mal ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önerileri değerlendirdik."

10 Milyar Dolar Hedefi

Bolat, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için iş birliğini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, ürün güvenliği, helal akreditasyon, savunma sanayisi ve yatırımlar gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi için görüş birliğine varıldığını vurguladı.

Yatırımcılarla Buluşma

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Malezya Buluşması kapsamında, ülkede faal yatırımcılar ve iş insanlarıyla da bir araya gelen Bakan Bolat, "İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine erişmek için atılacak adımları gözden geçirdik, iş insanlarının taleplerini dinledik""Ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması ve ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi için Malezya'ya yönelik artan ilgiyi teşvik etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.