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Ticaret Bakanı Bolat SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ömer Bolat, SAHA EXPO'da savunma sanayi stantlarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:29
Ticaret Bakanı Bolat SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli stantları dolaşarak, savunma sanayii ile ilgili bilgi aldı.

Etkinlik Detayları

Bakan Bolat, bu önemli organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve 6 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle düzenlendiğini belirtti. Fuarda yer alan savunma sanayii ürünleri ve projeleri hakkında bilgi almak için yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

SAHA EXPO'nun Önemi

SAHA EXPO, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki yerli ve milli projelerini sergileyen önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Bu tür etkinliklerin, yerel sanayinin gelişimine katkı sağladığı ifade edilmektedir.

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