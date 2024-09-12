Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da Ekonomi ve Güvenlik Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Bolat'ın Şanlıurfa Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Rolü

Bakan Bolat, "AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'nin sigortasıdır. Terörle mücadelede başarılı olmuş, huzuru sağlamış ve ekonomiyi 5 kat büyütmüştür," dedi.

Şanlıurfa için Ekonomik Destek

Bolat, hükümetin Şanlıurfa'nın ihracatını artırmak üzere çok sayıda çalışma yürüttüğünü belirterek, "Şanlıurfa Gümrük Hizmet Binası'nı yenilemeyi planlıyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, 150 milyon liralık ek finansmanın kente gönderileceğini müjdeledi.

Savunma Sanayi Üzerine Vurgular

Bakan, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının bu yıl 6,5 ila 7 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini ifade ederek, "Savunması güçlü olmayan hiçbir ülke ayakta kalamaz," dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Moralin Önemi

Bakan Bolat, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini geliştirerek, morallerinin her zaman yüksek olduğunu ve muhalefetin başarısız olduğunu belirtti.

Programda Yer Alan İsimler

Programa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi katıldı. Bakan Bolat, programın ardından Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada) AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada) AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada) AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada) AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.