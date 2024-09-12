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Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın modernizasyonu ve ticaretin artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:24
Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat’tan Ceylanpınar Gümrük Kapısı Açıklamaları

Şanlıurfa’da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalarda bulundu. Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın modernizasyonunun ardından bu bölgedeki ticaretin hızlanacağına inandığını ifade etti.

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın Önemi

Bakan Bolat, “Ceylanpınar Gümrük Kapısı, Suriye ile sağlanacak barış ortamında hızlı ticaret için büyük bir fırsat sunuyor. Yeniden imar faaliyetlerine Türk firmaları katkıda bulunacak,” diyerek, kapının stratejik önemine vurgu yaptı.

İnceleme ve Toplantılar

Bakan Bolat, Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Modernize edilen gümrük müdürlüğü binasına dikkat çekti.

Finansman Destek Paketleri

Şanlıurfa’nın ihracatını artırmayı planlayan Bolat, Eximbank'ın temsilciliğinin ve şubesinin açılacağı müjdesini verdi. Ayrıca esnaflar için yarından itibaren 150 milyon lira ek finansman desteği sağlanacağını belirtti.

Bakan Bolat, son olarak, AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Sağda), Şanlıurfa'da temaslarının son bölümünde kentte görev yapan...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Sağda), Şanlıurfa'da temaslarının son bölümünde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.

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