Ticaret Bakanı Bolat: 'Son 22 Yılda Türkiye Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüdü'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'daki iftar programında Türkiye'nin son 22 yıldaki ekonomik gelişimini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:28
Ticaret Bakanı Bolat: 'Son 22 Yılda Türkiye Ekonomisi Yüzde 5,3 Büyüdü'

Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya İftar Programında Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'daki bir iftar programında, Türkiye'nin son 22 yılda elde ettiği %5,3 yıllık reel büyüme ile dikkat çekti. 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelirin geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye'nin artık üst gelir grubunda yer aldığını ifade etti.

Vali ve Belediyesi ile Görüşmeler

Bakan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile makamında görüştükten sonra, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile de bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından düzenlenen “Geleneksel Esnaf, Eşraf ve İş Dünyası Buluşması” iftar programına katıldı.

Ekonomik Desteklere Dikkat Çekti

Konuşmasında, iş dünyasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan Bolat, ticaret bakanlığının 775 milyar dolar değerindeki mal ve hizmetler ihracatını düzenlediğini ve gerekli denetimleri yürüttüğünü anlattı. Ayrıca, son yıllarda yaşanan ekonomik krizlere rağmen devletin iş dünyasına sağladığı desteklerin önemine değindi.

Siyasi İstikrarın Önemi

Bolat, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu olumsuz ekonomik koşullara rağmen büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, “Eğer siyasi istikrar olmasaydı, huzursuzluk olmasaydı böyle bir ekonomik büyüme olamazdı” ifadelerini kullandı.

Depremle İlgili Açıklamalar

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yapılan harcamaların büyük kısmının bu yıl içerisinde tamamlanacağını açıklayan Bolat, Sakarya'nın da depremden etkilenen bir şehir olarak örnek bir huzur şehri konumuna geldiğini söyledi.

Bakan Bolat, Sakarya'nın ihracatının şirket merkezlerine göre 6,5 milyar dolar olduğunu, ancak faaliyet bazında 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. “Sakarya'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı %152” diyerek şehrin dış ticaretteki önemine işaret etti.

Gelecek Beklentileri

Ekonomik büyümeye dair olumlu beklentilerini paylaşan Bolat, “2026'da bütçede daha fazla rahatlama olacak. Türkiye, yine %5,3 büyüme hedeflerine ulaşacak.” şeklinde konuştu. Programa, Sakarya'daki kamu ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra iş insanları da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), bir dizi program için geldiği Sakarya'da AK Parti İl...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), bir dizi program için geldiği Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), bir dizi program için geldiği Sakarya'da AK Parti İl...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), bir dizi program için geldiği Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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