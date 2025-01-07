Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Suriye ile yeni dönemdeki ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilileriyle, Ticaret Bakanlığı'nda Suriye'ye ilişkin istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı ve ticaretinin güçlendirilmesi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Bolat, bu süreçte en büyük önceliğin, Suriye'de güven ve huzurun sağlanması, sürdürülebilir milli birliğin ve devlet yapılanmasının oluşturulması olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Suriye'nin 13 yıllık zorlu bir süreçten geçtiği belirtildi. Bakanlık, Türkiye'nin, Suriye halkının yanında durduğunu ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin güvenliğini sağlamak için ev sahipliği yaptığını dile getirerek, yeni dönemde siyasi ve ekonomik istikrar ortamının tesisinde güçlü işbirliklerinin önemini vurguladı.

Toplantıda, Suriye'nin alt ve üst yapısının iç savaşta ciddi zarar gördüğüne dikkat çekildi. Bu bağlamda, Suriye halkının yaşadığı zorlukların göz önünde bulundurularak, ticaret, yatırım ve yeniden imar konularında kardeşlik hukuku ile insani yardım boyutuna büyük önem verileceği ifade edildi.