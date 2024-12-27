Ticaret Bakanı Bolat: Suriye ile Ticaret Hazırlıkları Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi Açılışında Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'de düzenlenen Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışında, Suriye ile ticaret konusunda hazırlıkların hızla ilerlediğini belirtti. Bolat, "Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti ve biz Suriye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk. Yeni dönemde inşallah Suriye'de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında Türk sanayicileri ve imalatçıları, ihracatçıları olarak, yatırımcılar olarak, hep birlikte bir takım çalışması yapacağız" dedi.

Kimya Sektörünün Önemi

Bilişim Vadisi'ndeki açılışta, kimya sektörünün son 20 yılda ihracatta büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Bolat, "Kimya sektörü, başarıyla üretim, istihdam, ihracat ve döviz kazandırmakta, ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır" diye ekledi.

İhracat Faaliyetlerinin Hızlanması

Yeni merkezle birlikte laboratuvar çalışmalarının hızlanacağını belirten Bolat, "Merkez 12,5 milyon dolar dövizin ülkemizde kalmasını sağlayacak. İhracat faaliyetlerinin hızlanması için gerekli imkânlar oluşturulacak" dedi.

Destekleyici Önlemler

Bolat, dünya genelinde pazarları artırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Bütün dünyada hiçbir pazar ayırt etmeden ihracatımızı artırmak için koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Finansal Destekler ve Yatırımlar

Ticaret Bakanı, KOBİ'ler için yapılan yeni mali destekler hakkında bilgi vererek, "Son 19 ayda Eximbank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükselttik" dedi. Ayrıca, Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan düşürdüğünü hatırlatarak, bu durumun gelecekteki beklentileri olumlu etkileyebileceğini söyledi.

Suriye ile Ticaretin Artırılması

Ömer Bolat, Suriye ile ticaret konusundaki hazırlıkların devam ettiğini tekrarlayarak, "Suriye masası, Ticaret Bakanlığında 7/24 çalışıyor" dedi. Türkiye'nin ticaret alanındaki başarısının artırılması için tüm sektörlerle işbirliği yapılacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı.