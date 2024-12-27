DOLAR
35,23 -0,16%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.974,78 0,1%
BITCOIN
3.400.920,09 -1%

Ticaret Bakanı Bolat: Suriye ile Ticaret Hazırlıkları Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli'de yaptığı konuşmada Suriye ile ticaretin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:22
Ticaret Bakanı Bolat: Suriye ile Ticaret Hazırlıkları Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi Açılışında Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'de düzenlenen Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışında, Suriye ile ticaret konusunda hazırlıkların hızla ilerlediğini belirtti. Bolat, "Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti ve biz Suriye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk. Yeni dönemde inşallah Suriye'de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında Türk sanayicileri ve imalatçıları, ihracatçıları olarak, yatırımcılar olarak, hep birlikte bir takım çalışması yapacağız" dedi.

Kimya Sektörünün Önemi

Bilişim Vadisi'ndeki açılışta, kimya sektörünün son 20 yılda ihracatta büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Bolat, "Kimya sektörü, başarıyla üretim, istihdam, ihracat ve döviz kazandırmakta, ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır" diye ekledi.

İhracat Faaliyetlerinin Hızlanması

Yeni merkezle birlikte laboratuvar çalışmalarının hızlanacağını belirten Bolat, "Merkez 12,5 milyon dolar dövizin ülkemizde kalmasını sağlayacak. İhracat faaliyetlerinin hızlanması için gerekli imkânlar oluşturulacak" dedi.

Destekleyici Önlemler

Bolat, dünya genelinde pazarları artırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Bütün dünyada hiçbir pazar ayırt etmeden ihracatımızı artırmak için koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Finansal Destekler ve Yatırımlar

Ticaret Bakanı, KOBİ'ler için yapılan yeni mali destekler hakkında bilgi vererek, "Son 19 ayda Eximbank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükselttik" dedi. Ayrıca, Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan düşürdüğünü hatırlatarak, bu durumun gelecekteki beklentileri olumlu etkileyebileceğini söyledi.

Suriye ile Ticaretin Artırılması

Ömer Bolat, Suriye ile ticaret konusundaki hazırlıkların devam ettiğini tekrarlayarak, "Suriye masası, Ticaret Bakanlığında 7/24 çalışıyor" dedi. Türkiye'nin ticaret alanındaki başarısının artırılması için tüm sektörlerle işbirliği yapılacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
5
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
6
Türkiye, Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenleri Andı
7
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek