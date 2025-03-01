Ticaret Bakanı Bolat'tan 2024 Büyüme ve İş Gücü Verileri Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat 2024 Yılı Büyüme Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılına ilişkin ekonominin büyüme ve iş gücü verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Türkiye'nin 2024 yılındaki yüzde 3,2'lik büyümesinin 1,1 puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğini belirtti.

Bolat, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Türkiye ekonomisi 18 çeyrektir üst üste istikrar içinde üretimi artırıp büyümeye devam ediyor" diyerek, büyüme motorunun ihracat olduğunu ifade etti.

Büyüme Performansı ve Geçmiş Veriler

Bakan, Türkiye'nin büyüme performansını değerlendirirken, Kovid-19 salgınıyüzde 5,1 gibi önemli büyümeler kaydetmiştir. 2024'ün ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 5,4 olacağı öngörülmektedir.

2022'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) cari fiyatlarla 906 milyar dolar iken, 2023'te bu rakam 1 trilyon 130 milyar dolara yükselmiş ve rekor kırmıştır. Geçen yıl GSYH'nın %17 artışla 1 trilyon 322 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, kişi başına düşen GSYH'nın da 15 bin 463 dolara yükseldiğini vurguladı.

İstihdamda Rekor Artış

Büyüme performansının istihdam rakamlarına da olumlu yansıdığını belirten Bolat, 2023 yılında istihdamın rekor düzeyde seyrettiğini ve işsizlik oranının son 12 yılın en düşük seviyesinde %8,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ocak ayında işsizlik oranının %8,4 seviyesine gerilediğini aktaran Bolat, 501 bin yeni istihdamın sağlandığını ifade etti.

Ekonomik Güç ve Politika Vurgusu

Bolat, ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtirken, ekonomideki iyileşmelerin dirençli yapısını desteklediğini sözlerine ekledi. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelere ve net ihracatın büyümeye verdiği pozitif katkılara dikkat çekti. "Pazar çeşitliliğini artırarak, yerli üreticimizi haksız rekabete karşı korumaya yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz," diyerek açıklamalarına son verdi.