Ticaret Bakanı Bolat'tan Asgari Ücret Fırsatçılarına Sert Uyarı

Ticaret Bakanı Bolat'tan Asgari Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle birlikte fiyatlarda yaşanan şişirme uygulamalarına karşı uyarıda bulundu. Bolat, bu durumu denetimlerde tespit ettiklerini ve asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Perakendecilik Sektör Toplantısı

Bakan Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen Perakendeciler Sektör Toplantısı’na katıldı. Burada, enflasyonun düşürülmesi için Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Perakende Ticaret ve Gıda Enflasyonu

Bolat, Türkiye’de 2023 itibarıyla yaklaşık 60 trilyon lira ticaret hacmi bulunduğunu ve bunun 10,5 trilyon lira’sının perakende ticaret sektöründe yer aldığını ifade etti. Özellikle gıda perakendeciliğinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Gıda enflasyonunun bu yıl yaz aylarında TÜFE’nin altında kaldığını belirten Bolat, gıda enflasyonundaki artışın kış mevsimiyle birlikte, hava şartlarının etkisiyle yeniden yükseldiğini aktardı.

Denetimlere Devam Ediliyor

Bolat, ilgili devlet bakanlıklarıyla koordineli çalışarak sektörel denetimlerin devam ettiğini belirtti. Piyasalardaki fırsatçı uygulamaları engellemeye yönelik çabalarını sürdüreceklerini ve bunun için gereken yasal düzenlemeleri sağladıklarını kaydetti.

Asgari Ücret ve Denetimler