DOLAR
34,09 -0,37%
EURO
37,93 -0,11%
ALTIN
2.811,71 0,35%
BITCOIN
2.077.456,79 -5,58%

Ticaret Bakanı Bolat'tan Isparta'ya 75 Milyon Liralık Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da esnafa yönelik 75 milyon liralık finansman paketi müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:20
Ticaret Bakanı Bolat'tan Isparta'ya 75 Milyon Liralık Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Önemli Açıklamalar Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda, esnafa yönelik yeni finansman paketini duyurdu. 'Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği' (TESKOMB) aracılığıyla, Isparta’daki esnafa 75 milyon lira destek sağlanacak. Bolat, bu desteğin, esnafların işlerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Isparta'daki Ekonomik Başarılar

Bakan Bolat, Isparta'da tarım ürünleri olan kiraz, lavanta ve gül gibi meyvelerde büyük üretim artışları yaşandığını ifade etti. Ayrıca, dördüncü organize sanayi bölgesinin kurulma çalışmalarının da başladığını belirtti.

Ürün Güvenliği ve Gümrük İşlemleri

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda, Ürün Güvenliği Denetimleri'nin önemine değinen Bolat, yerli üretim ve ihracat açısından bu adımların kritik olduğunu vurguladı. Isparta Havalimanı'nda kısım amirliği açılacağının müjdesini de vererek, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılacağı yönünde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İhracat ve Pazar Gelişmeleri

Isparta'nın geçen yıl 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu yıl sekiz ayda ise 425 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı. Hindistan pazarının kısmen açıldığını ve ihracat alanında diğer ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Bütçe ve Deprem Hasarları

Bakan Bolat, 2023 bütçesinin 4,5 trilyon lira olduğunu hatırlatarak, depremin yaralarının sarılması için büyük bir bütçe ayrıldığını ve büyük bir dayanışma gerektirdiğini dile getirdi.

Son olarak, Bolat, Gülbirlik ve Isparta Belediyesi gibi kuruluşları ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
2
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
3
Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı
4
Hazar Denizi'ni Yüzerek Geçen Seyyah Karl Bushby Azerbaycan'a Ulaştı
5
İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Bot Başarıyla Kurtarıldı
6
Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal Yolsuzluk Suçlamasıyla İstifa Etti
7
Yeniden Refah Partisi, Anayasa Tartışmalarına Olumsuz Yaklaşıyor

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız