Ticaret Bakanı Bolat'tan Isparta'ya 75 Milyon Liralık Destek Müjdesi

Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Önemli Açıklamalar Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda, esnafa yönelik yeni finansman paketini duyurdu. 'Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği' (TESKOMB) aracılığıyla, Isparta’daki esnafa 75 milyon lira destek sağlanacak. Bolat, bu desteğin, esnafların işlerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Isparta'daki Ekonomik Başarılar

Bakan Bolat, Isparta'da tarım ürünleri olan kiraz, lavanta ve gül gibi meyvelerde büyük üretim artışları yaşandığını ifade etti. Ayrıca, dördüncü organize sanayi bölgesinin kurulma çalışmalarının da başladığını belirtti.

Ürün Güvenliği ve Gümrük İşlemleri

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda, Ürün Güvenliği Denetimleri'nin önemine değinen Bolat, yerli üretim ve ihracat açısından bu adımların kritik olduğunu vurguladı. Isparta Havalimanı'nda kısım amirliği açılacağının müjdesini de vererek, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılacağı yönünde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İhracat ve Pazar Gelişmeleri

Isparta'nın geçen yıl 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu yıl sekiz ayda ise 425 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı. Hindistan pazarının kısmen açıldığını ve ihracat alanında diğer ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Bütçe ve Deprem Hasarları

Bakan Bolat, 2023 bütçesinin 4,5 trilyon lira olduğunu hatırlatarak, depremin yaralarının sarılması için büyük bir bütçe ayrıldığını ve büyük bir dayanışma gerektirdiğini dile getirdi.

Son olarak, Bolat, Gülbirlik ve Isparta Belediyesi gibi kuruluşları ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı.