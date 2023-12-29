Ticaret Bakanı Bolat'tan müjde: İhracatta kırılan rekorlar ardı ardına geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk 9 ayında mal ihracatının yıllıklandırılmış olarak 253,3 milyar dolara çıktığını duyurdu. Bakan Bolat, ayrıca Türkiye'nin küresel ihracattaki payının yüzde 1,06'ya yükselerek tarihi bir rekor kırdığını belirtti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında %1,02 olan ihracat payının artışını ve gelecek hedeflerini dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatta hedeflediği noktaya doğru ilerlediği ve daha güzel haberler ile devam edilmesini temenni ettiğini vurguladı. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine dayanarak istatistik sonuçlarını açıkladı.