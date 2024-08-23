Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Yeni Gümrük Müdürlüğü Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat’tan Açılış Konuşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da düzenlenen Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü açılışında konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'nin gümrük sisteminin dünya çapında örnek gösterildiğini vurgulayarak, "Batılı ülkelerden birçok kişi, sistemimizi incelemek için geliyor," dedi.

Ekonomik Veriler ve Dış Ticaret

Bakan Bolat, Türkiye'nin 170 gümrük müdürlüğüne yeni bir müdürlük ekleyerek memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, milli gelir ve dış ticaret rakamlarına dikkat çekerek, "Ülke ekonomisi büyümeye devam ediyor; milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı, kişi başına düşen milli gelirin ise bu yıl 14 bin doları geçmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Gümrüklerin Ekonomideki Rolü

Bolat, gümrüklerin ülke ekonomisine olan katkısı hakkında şu bilgileri paylaştı: "Gümrükler, Türk vergi gelirlerinin %28'ini topluyor. İlk 6 ayda 800 milyar Türk lirası gümrük vergisi tahsil ettik." Ayrıca, 428 milyon ton malın Türkiye gümrüklerinden geçtiğini belirtti.

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Bakan, gümrüklerin yasa dışı ürünlerin geçişini engellemede önemli bir rol oynadığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl içinde 43 milyar 200 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildiğini ve bunun 18 milyar lirasının uyuşturucu maddelerinden oluştuğunu belirtti.

Tarım Destekleri ve İthalat Politikaları

Ticaret Bakanı, bu yıl buğday ithalatını durdurduklarını ve çiftçilerin gelirlerini korumak için yerli alım zorunluluğu getirdiklerini açıkladı. "Çiftçilerimizin emeklerinin değer bulması için sanayicilere buğday almalarını sağlıyoruz," dedi.

Açılış Töreninin Sonrası

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve diğer katılımcılar gümrük müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve çeşitli siyasi temsilciler de katıldı. Bolat, açılış sonrasında AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanlıkları ile Marmaraereğlisi Belediyesini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, çiçeklerle karşılandı.