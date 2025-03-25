Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin derinleştiğini ve karşılıklı ticaretin artacağına dair umutları paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:27
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Güçleniyor

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Bulgaristan İlişkilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Bulgar ilişkilerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bulgaristan'ın Türkiye için köklü ilişkileri olan ve ekonomik işbirliği açısından önemli bir ortak olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi 23 şirketin temsilcileri ile Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında bulunan işbirliği potansiyelini vurguladı. Bolat, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ve Ekonomi Bakanı Petar Dilov ile yaptıkları görüşmelerde, geçtiğimiz yıl 8 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretin 2-3 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

İlişkilerin Derinleşmesi

Bakan Bolat, Bulgaristan'daki tüm yetkililerin Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusundaki isteklerini aktardığını ifade etti. “Türkiye’nin son 20 yıldaki başarılarını takdir ediyorlar. Türkiye’nin dış ticaret ve savunma sanayisindeki başarıları gıpta ile takip ediliyor.” dedi.

Sınır Kapılarının Modernizasyonu

Bulgar tarafının işbirliğini artırma isteğini de vurgulayan Bolat, “Türkiye’den Avrupa’ya açılan gümrük kapılarını genişletme ve yenileme çalışmalarını başlattılar. Bu sayede geçişlerin daha hızlı ve kolay hale gelmesi hedefleniyor.” açıklamasını yaptı.

Turizm İşbirliği İle Kapsamlı İlişkiler

Turizm alanındaki işbirliği konusuna da değinen Bolat, “Her yıl 3 milyon Bulgar turist Türkiye’ye gelirken, 2.2 milyon Türk turist Bulgaristan’a gidiyor. Bu rakamları artırma isteğimizi karşılıklı olarak teyit ettik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki ve Bulgaristan’daki özel sektör görüşmelerinin oldukça ilgi çekici olduğunu ifade eden Bolat, Türk şirketlerinin yatırımlarının iki ülke arasındaki ticareti ve Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatını artırdığına dikkat çekti.

Bakan Bolat, Sofya'da ibadete açık tek cami olan Banya Başı Camisi’ni ziyaret edecek ve TİM'in organizasyonunda düzenlenecek iftar programına katılacak.

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