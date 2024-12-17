Ticaret Bakanı Bolat: 'Türkiye, Filistin'e En Fazla Yardım Gönderen Ülke Olmuştur'

TCMB Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerine Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin Filistin üzerindeki olaylara karşı gösterdiği çabaları ve 2025 yılı bütçesini değerlendirerek önemli bilgiler verdi.

İsrail Katliamını Durdurmak İçin Çalışıyoruz

Bakan Bolat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası ateşkes sağlamak için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. "İsrail'in katliamını durdurmak, Filistinli kardeşlerimize yardımlar ulaştırmak konusunda dünyada en önde gelen ülke olduk," dedi.

Ticaret ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Bolat, jeopolitik gerilimlerin ve artan korumacılığın dünya ticaretine etkilerini vurguladı. 2023'te Türkiye ekonomisinin %5,1 büyüdüğünü belirterek, son yıllardaki ihracat artışlarına dikkat çekti. "Türkiye, 100 milyar dolarlık orta-yüksek ve yüksek sanayi ürünleri ihraç etti," dedi.

KOBİ'ler İçin Yeşil Dönüşüm Çalışmaları

Ticaret Bakanı, KOBİ’lerde yeşil mutabakat uyumunun altyapısını hazırladıklarını açıkladı. Bu yıl 21 bin 545 firmaya 15,3 milyar dolar destek sağlandığını söyleyen Bolat, İhracat Akademisi ile ihracatçı firma sayısını 2030'da 200 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gümrük ve Emlak Sektöründeki Yenilikler

Bakan Bolat, gümrük idarelerinin yasa dışı ticarete karşı önlem aldığını ve emlak sektöründe yetkisiz kişilerin taşınmaz ilanı veremeyeceğini duyurdu. Yiyecek-içecek sektöründeki fiyat denetimlerine de dikkat çekti.

Filistin'e Yardım Konusunda Öncü Olmaya Devam Edeceğiz

Bolat, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonrası Türkiye’nin sunduğu yardımları ve ateşkes sağlama çabalarını belirtti. "Filistin'e en fazla yardım gönderen ülke konumundayız," ifadelerini kullandı.