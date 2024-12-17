DOLAR
34,94 -0,16%
EURO
36,79 -0,27%
ALTIN
2.982,3 -0,11%
BITCOIN
3.702.755,16 0,05%

Ticaret Bakanı Bolat: 'Türkiye, Filistin'e En Fazla Yardım Gönderen Ülke Olmuştur'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Filistin üzerine attığı adımları ve 2025 bütçesini TBMM'de açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 03:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 03:56
Ticaret Bakanı Bolat: 'Türkiye, Filistin'e En Fazla Yardım Gönderen Ülke Olmuştur'

TCMB Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerine Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin Filistin üzerindeki olaylara karşı gösterdiği çabaları ve 2025 yılı bütçesini değerlendirerek önemli bilgiler verdi.

İsrail Katliamını Durdurmak İçin Çalışıyoruz

Bakan Bolat, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası ateşkes sağlamak için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. "İsrail'in katliamını durdurmak, Filistinli kardeşlerimize yardımlar ulaştırmak konusunda dünyada en önde gelen ülke olduk," dedi.

Ticaret ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Bolat, jeopolitik gerilimlerin ve artan korumacılığın dünya ticaretine etkilerini vurguladı. 2023'te Türkiye ekonomisinin %5,1 büyüdüğünü belirterek, son yıllardaki ihracat artışlarına dikkat çekti. "Türkiye, 100 milyar dolarlık orta-yüksek ve yüksek sanayi ürünleri ihraç etti," dedi.

KOBİ'ler İçin Yeşil Dönüşüm Çalışmaları

Ticaret Bakanı, KOBİ’lerde yeşil mutabakat uyumunun altyapısını hazırladıklarını açıkladı. Bu yıl 21 bin 545 firmaya 15,3 milyar dolar destek sağlandığını söyleyen Bolat, İhracat Akademisi ile ihracatçı firma sayısını 2030'da 200 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gümrük ve Emlak Sektöründeki Yenilikler

Bakan Bolat, gümrük idarelerinin yasa dışı ticarete karşı önlem aldığını ve emlak sektöründe yetkisiz kişilerin taşınmaz ilanı veremeyeceğini duyurdu. Yiyecek-içecek sektöründeki fiyat denetimlerine de dikkat çekti.

Filistin'e Yardım Konusunda Öncü Olmaya Devam Edeceğiz

Bolat, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonrası Türkiye’nin sunduğu yardımları ve ateşkes sağlama çabalarını belirtti. "Filistin'e en fazla yardım gönderen ülke konumundayız," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat: 'Türkiye, Filistin'e En Fazla Yardım Gönderen Ülke Olmuştur'
2
İsrail Ordusu Megazi Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Uşak'ta 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 100 Kişi Tahliye Edildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e Onur Yemeği
5
Mısır'da Batan Turist Teknesinde 4 Cansız Bedene Ulaşıldı
6
Bank of China'nın Eski Yöneticisi Liu Lien'gı Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı
7
TİHEK, Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu'nu Yayınladı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları