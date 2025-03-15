Ticaret Bakanı Bolat: 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde, Müslüman karşıtlığına karşı iş birliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:37
Ticaret Bakanı Bolat: 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" dolayısıyla önemli bir mesaj paylaştı. Ramazan ayını da vesile kılarak, dini değerlere yönelik artan saldırılar ve nefrete karşı durulması gerektiğini ifade etti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müslüman karşıtlığının hem İslam dünyası hem de uluslararası toplum açısından büyük bir sorun olduğunu belirtti. Bu sorunla karşı birlikte mücadele etme çağrısı yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayını da vesile kılarak, dini değerlere yönelik artan saldırılar ve nefret söylemine karşı İslam'ın temel değerlerini merkeze koyan bir anlayışla yaşamalı ve bunu küresel ölçekte yaşatmalıyız."

Son yıllarda sosyal medya ve dünya genelinde yayılan Müslüman karşıtlığına dikkat çeken Bakan Bolat, İsrail'in Gazze ve Filistin'deki eylemlerinin bazı Batılı ülkeler tarafından desteklenmesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Batı medyasının bu durumu İslamofobi penceresinden ele aldığını belirtti.

Bolat, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" vesilesiyle küresel düzeyde farkındalığın artmasını diledi.

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