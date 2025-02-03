Ticaret Bakanı Bolat: Yıllık Enflasyon Son 19 Ayın En Düşük Seviyesi

Ticaret Bakanı Bolat, Ocak 2025 Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı enflasyon verilerinin umut verici olduğunu belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Bolat, bu gerilemenin Mayıs 2024'e göre son 8 ayda 33,3 puan düştüğünü ifade etti.

Uyguladıkları Politikalarla Enflasyonu Düşürüyorlar

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirler sayesinde dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürdüklerini, bu sayede makro finansal istikrarı güçlendirerek enflasyonun azalmasına katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca, iç ticarette vatandaşların fahiş fiyat artışlarına maruz kalmamalarını sağlamayı ve pazarda adil bir ticaret düzeni oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Dezenflasyon Süreci İçin İşbirliği Yapacaklar

Bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek için ilgili bakanlıklarla işbirliği yapacaklarını söyleyen Bolat, enflasyon verilerindeki değişimi şu şekilde özetledi: TÜFE'deki değişim, Ocak 2025'te bir önceki aya göre yüzde 5,03 olarak gerçekleşmiş; çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %2,7 puan gerileyerek %42,65 olmuştur. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre %1,8 puan gerileyerek %41,76 olarak hesaplanmıştır. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubundaki yıllık enflasyon ise %2,8 puan azalarak %62,95 olarak belirlenmiştir.

Bolat, yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.