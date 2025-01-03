DOLAR
35,37 -0,1%
EURO
36,43 -0,2%
ALTIN
3.022,54 -0,05%
BITCOIN
3.413.221,98 0,89%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomi Politikaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığını azaltarak enflasyon düşüşüne katkı sağladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:38
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomi Politikaları

Ticaret Bakanı Bolat, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini detaylandırarak, yıllık enflasyonun %44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bakan, “Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür.” ifadelerini kullandı.

İç Ticarette Adil Düzen Vurgusu

Bolat, iç ticarette de hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

“Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.” diyen Bolat, bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceklerini vurguladı.

Aylık ve Yıllık Enflasyon Verileri

Bakan Bolat, TÜFE'deki değişimin Aralık 2024'te bir önceki aya göre %1,03 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Yıllık enflasyon ise %44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Çekirdek Enflasyonda Düşüş

Bolat, çekirdek enflasyonun da aylık bazda %1,06 arttığını, bunun yanı sıra aylık artış hızının son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti. “Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda %1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir.” şeklinde konuştu.

Bolat, ekonomi programlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranının 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladığını ve yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cezayir ve Fransa Arasında Gergin İlişkiler: 'Ortak Çıkarlarımız Var' Yanıtı
2
Iğdır Valisi Turan, 2024 Güvenlik Operasyonlarını Açıkladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı
4
Edirne'de 1001 Hatim Duası Geleneği Coşkuyla Kutlandı
5
İzmir'de Turan Sahili'nde Kadın Cesedi Bulundu
6
Ankara'da Polisten Büyük Operasyon: 904 Suçlu Yakalandı
7
Bursa'da Silahla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eski Sevgilisi Gözaltında

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor