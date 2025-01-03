Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomi Politikaları

Ticaret Bakanı Bolat, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini detaylandırarak, yıllık enflasyonun %44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bakan, “Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür.” ifadelerini kullandı.

İç Ticarette Adil Düzen Vurgusu

Bolat, iç ticarette de hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

“Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.” diyen Bolat, bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceklerini vurguladı.

Aylık ve Yıllık Enflasyon Verileri

Bakan Bolat, TÜFE'deki değişimin Aralık 2024'te bir önceki aya göre %1,03 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Yıllık enflasyon ise %44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Çekirdek Enflasyonda Düşüş

Bolat, çekirdek enflasyonun da aylık bazda %1,06 arttığını, bunun yanı sıra aylık artış hızının son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti. “Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda %1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir.” şeklinde konuştu.

Bolat, ekonomi programlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranının 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladığını ve yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini vurguladı.