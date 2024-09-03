Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsveç'te Ticaret İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Ömer Bolat, İsveç'te İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsveç ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişiminden memnun olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticari hacmin kısa sürede 5 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Yatırım Konferansı ve Toplantı

Bolat, Stockholm'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İki Ülke İlişkileri Üzerine

Bolat, toplantıya katılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DTİK İsveç Temsilcisi Mesut Erkan ve yerel Türk iş insanlarına hitaben, "Türkiye ve İsveç ilişkileri rayına girdi. İki ülke liderleri arasındaki iyi anlaşma ticareti olumlu yönde etkileyecek." dedi.

Hedefler ve İş Potansiyeli

Geçen yıl 4,1 milyar dolarlık bir ticaret yapıldığını belirten Bolat, "Bu yıl bu rakamlara ulaşmayı umuyoruz. Hedefimiz, kısa sürede ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak." diye konuştu.

Uluslararası Yatırımlar ve Çağrı

Türkiye'de 82 bin 500 uluslararası yatırımcı bulunduğunu belirten Bolat, bunun yüzde 65'inin AB ülkeleri, Amerika ve Körfez ülkelerinden geldiğini vurgulayarak, İsveç'teki dünyaca ünlü markaların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmaları çağrısında bulundu. "Sizler, bu ticaretteki elçilerimizsiniz. Bu konulara önem verelim, biz her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), İsveç'in başkenti Stockholm'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda), Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu (sol 2), DEİK Başkanı Nail Olpak (sağ 2) ve çok sayıda İsveç'te yaşayan Türk iş insanı katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), İsveç'in başkenti Stockholm'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (solda), Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu (sol 2), DEİK Başkanı Nail Olpak (sağ 2) ve çok sayıda İsveç'te yaşayan Türk iş insanı katıldı.