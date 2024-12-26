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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Üsküp'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:21
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Başbakan Mickoski'den Önemli Görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından Üsküp'teki Başbakanlık Binasında kabul edildi. Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslar için Üsküp'te bulunan Bolat, Mickoski ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini değerlendirerek önemli konuları ele aldı.

Bakan Bolat, Mickoski'nin kabulünün ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki yatırımlarını ve yeni projelerde yer alma arzularını, ikili ticaret hacmimizi artırma hedefimizi ve toplumlarımız arasındaki bağları daha da güçlendirecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bolat, ayrıca, Bugün Başbakan Mickoski'nin de katılımıyla Türk müteahhitlik firmalarıyla bir araya gelerek Kuzey Makedonya'nın altyapı ve üstyapı projelerindeki işbirliklerini tüm boyutlarıyla görüşeceklerini belirtti. "Türkiye olarak, Kuzey Makedonya'nın istikrarına büyük bir önem veren, savunma sanayi, güvenlik, ticaret, turizm başta olmak üzere, ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Bolat, Ekonomi Bakanı Durmişi ile Görüştü

Bakan Bolat, Üsküp'teki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bu ziyaret, Türkiye-Kuzey Makedonya ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirme amacı taşıyor.

Bolat'a, bu önemli temaslar sırasında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından Üsküp’teki Başbakanlık Binasında kabul edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından Üsküp’teki Başbakanlık Binasında kabul edildi.

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