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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Türk İş Dünyasını Destekledi

Ticaret Bakanı Bolat, Dünya Türk İş Konseyi toplantısında Türk iş dünyasının dünya pazarlarına açılma sürecini ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:56
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Türk İş Dünyasını Destekledi

Ticaret Bakanı Bolat, Kuzey Makedonya'da Türk İş Dünyasını Destekledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin olma çabasını vurguladı. "Türk iş alemi adeta akıncı ruhla çok ciddi bir şekilde dünya pazarlarına açılıyorlar." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu kapsamında Üsküp'te resmi temaslar gerçekleştirdi. Burada, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısına katılarak ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kuzey Makedonya ile İlişkilerin Geliştirilmesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Bolat, Kuzey Makedonya ile olan ilişkilerin yoğun ve verimli geçtiğini dile getirdi.

Bolat, "Türk iş alemi adeta akıncı ruhla çok ciddi bir şekilde dünya pazarlarına açılıyorlar. Büyüyorlar, Türkiye'den daha çok ticaret yapıyorlar, mal götürüyorlar. Bu durum, Türkiye'de istihdamı ve yatırımı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mickoski ile Görüşmeler

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile yapılan görüşmelerde ülkenin Türk yatırımcılara açık olduğuna dair bilgiler aldığını aktaran Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti.

Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, toplantıda DTİK'in çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurguladı ve ülkedeki Türk firmaları ile gurur duyduklarını ifade etti.

Başarılı Türk Yatırımcılar ve Projeler

Toplantıda Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi Bilal Sucubaşı ve DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet Türk iş insanları ve yatırımcılarının bölgedeki başarılı faaliyetlerini değerlendirdiler.

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Meclisi’nde Başbakan Mickoski'nin de katılımıyla Türk müteahhitlik firmalarıyla bir araya geldi. Ayrıca Cevahir Skycity projesini ziyaret eden Bolat, inşaat şirketi Limak'ın projelerini de yerinde inceledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısına...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısına katıldı. Programı kapsamında Üsküp'te bulunan Bakan Bolat, DTİK-Kuzey Makedonya toplantısında ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısına...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısına katıldı. Programı kapsamında Üsküp'te bulunan Bakan Bolat, DTİK-Kuzey Makedonya toplantısında ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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