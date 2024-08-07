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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geliyor

Bakan Bolat, Pakistan'da ekonomik ilişkileri güçlendirmek üzere üst düzey görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:00
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Pakistan'da İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyası temsilcileriyle birlikte Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmek ve işbirliğini artırmak.

İkili Görüşmeler ve Yuvarlak Masa Toplantısı

Resmi ziyareti sırasında Bolat, İslamabad'daki Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek ve aynı gün Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile ikili görüşmeler yapacak. Ziyaretinin önemli bir parçası olarak Türkiye-Pakistan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak olan Bolat, toplantıda iki ülke arasında ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik stratejiler üzerinde durulacak.

Yerli ve Yabancı Yatırımlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İslamabad Büyükelçiliği'nin organizasyonunu üstlendiği bu toplantıda, Pakistan'da daha önce yatırımları olan Türk iş insanlarıyla buluşma gerçekleştirilecek. Bolat, ziyaretinin son gününde Karaçi'de mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşerek Karaçi 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı (FOODAG'24) açılışını da gerçekleştirecek.

Türkiye-Pakistan İlişkileri ve Ticaret Hacmi

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi, son yıllarda savunma sanayisi, müteahhitlik ve enerji gibi alanlarda önemli bir gelişim gösterdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 1 milyar doları geçti. Bu yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %45 oranında bir artış kaydedildi. Türk müteahhitlik firmaları, Pakistan'da bugüne dek yaklaşık 3,3 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi ve Türk yatırımlarının toplamı 2 milyar doları aşmış durumda.

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