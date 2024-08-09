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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

Bakan Bolat, Pakistan'daki mevkidaşı ile ticaretin artırılması ve işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:31
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da İşbirliği Fırsatlarını Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan’da mevkidaşı Jam Kamal Khan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin iş dünyası arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak üzerinde durdu.

Önemli Görüşmeler ve Hedefler

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan'daki resmi temaslarına Karaçi şehrinde devam ettiğini duyurdu. Bu görüşmelerde, iki ülke iş insanları ile bir araya geldiklerini vurguladı.

Görüşmede, Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde iş birliği yaparak bölgesel ve küresel piyasalarda daha güçlü bir konum elde etmeleri için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Ticaret Hedefleri ve Yatırım Fırsatları

Bakan Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için gerekli adımların atılacağını ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni enstrümanlar geliştirmek için çalışmaların süreceğini belirtti. Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için kararlı olduklarını ifade etti.

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