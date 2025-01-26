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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da valilik ve parti ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:24
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Dizi Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bolat, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı ve beraberinde getirdiği heyetle Vali Rahmi Doğan ile bir görüşme yaptı.

AK Parti ve MHP Ziyaretleri

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Bolat, burada partililer tarafından çiçekle karşılandı. Bolat, İl Başkanı Yunus Tever ve partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Bolat, daha sonra MHP İl Başkanlığı'na geçti. MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Başkanı Oğuz Alkaş ve diğer partililer tarafından karşılanan Bolat, burada MHP heyetiyle bir süre sohbet etti.

MÜSİAD ile İş İnsanları Buluşması

Ziyaretleri kapsamında son olarak MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Bolat, Sakarya'daki ticari faaliyetleri değerlendirdi.

Bakan Bolat’a ziyaretlerinde AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.

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