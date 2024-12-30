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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Suriye ile Ticaret Yeni Şartlarda Düzenlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile ticaretin yeni döneme uyum sağlayacağını ve yatırımları artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:28
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Suriye ile Ticaret Yeni Şartlarda Düzenlenecek

Ekonomi Yönetimi'nden Kritik Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile ticaretin 2025 yılında yeni şartlara göre düzenleneceğini belirterek, serbest ticaret anlaşmasının fiilen durdurulduğunu ve bunu yeniden hayata geçirmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Bolat, gümrüklerin yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Dış Ticaret ve Ekonomik İstikrar

Bolat, Suriye ile ticaretin yanı sıra dış ticaret alanında mal ve hizmetler ihracatındaki artış eğilimini devam ettirmenin de öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Aynı zamanda, zorunlu ithalat için döviz yeterliliğine sahip olmanın önemine değindi.

Ülke İlişkileri ve Müzakereler

Bakan Bolat, İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerine ve Avrupa Birliği ile mevcut Gümrük Birliği konusundaki sıkıntıların çözüme kavuşturulmasına yönelik çabaların devam edeceğini bildirdi. Körfez İşbirliği Konseyi ile müzakerelerin hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

İstikrarı Sağlamak İçin Mücadele Ediyorlar

Bolat, Kovid-19 ve diğer krizlerin ardından, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde istikrarlı bir ekonomik süreç oluşturmak için mücadele ettiklerini belirtti. 2024 yılı itibarıyla cari işlemler açığının önemli oranda azalmasına yönelik beklentilerini ifade etti.

Denetim ve Fahiş Fiyat Üzerine Açıklamalar

Asgari ücretin artışı sonrasında fiyat artışlarını denetlemek için kapsamlı bir denetim sürecinin başlatıldığını ifade eden Bolat, denetimlerin her zaman kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Son üç ayda 400 bine yakın ürün denetiminin yapıldığını ve burada ciddi yaptırımlar uygulandığını açıkladı.

Tüketici Koruma Çalışmaları

Bakan, bu yıl 50'ye yakın sektörel düzenleme yapıldığını ve tüketicilerin korunması amacıyla yeni düzenlemelere hız verildiğini belirtti. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele etmek için yürürlüğe giren kanunların etkisini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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