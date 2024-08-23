Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Tekirdağ Ziyareti

Ergene ve Kapaklı Belediyeleri Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde önemli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile bir araya gelen Bolat, belediyenin çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgi aldı.

Kapaklı'da Bilgi Alışverişi

Ergene'deki görüşmelerinin ardından Kapaklı Belediyesi'ne geçen Bolat, burada da Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir araya geldi. Burada da ilçedeki projeler ve çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler Esnasında Eşlik Eden İsimler

Bolat’a katılan isimler arasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, ayrıca AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de yer aldı. Bu ziyaretler, yerel yönetimlerin işleyişe olan katkısını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.