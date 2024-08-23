Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Tekirdağ Ziyareti

Bakan Bolat, Tekirdağ'da belediyeleri ziyaret ederek yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:31
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Tekirdağ Ziyareti

Ergene ve Kapaklı Belediyeleri Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ’ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde önemli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile bir araya gelen Bolat, belediyenin çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgi aldı.

Kapaklı'da Bilgi Alışverişi

Ergene'deki görüşmelerinin ardından Kapaklı Belediyesi'ne geçen Bolat, burada da Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir araya geldi. Burada da ilçedeki projeler ve çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler Esnasında Eşlik Eden İsimler

Bolat’a katılan isimler arasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, ayrıca AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de yer aldı. Bu ziyaretler, yerel yönetimlerin işleyişe olan katkısını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapaklı Belediyesini ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!