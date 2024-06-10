Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin cari işlemler açığındaki düşüş ile ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan Bolat: Cari işlemler açığının mayısta düşmesi bekleniyor

Türkiye’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu ve mayısta açığın önemli ölçüde daralmasının beklendiğini belirtti. Bolat, bu konuda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Bolat, nisan ayında cari işlemler açığının yüzde 3,9 artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ancak bu rakamın tahminlerin altında kaldığını belirtti. Ayrıca, Ocak-Nisan 2024 döneminde cari işlemler açığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 azalarak 16,1 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, dış ticaret açığının da yıllıklandırılmış bazda 29,2 milyar dolara gerilediğini ve Mayıs 2023’e göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığının yüzde 44,8 düştüğünü belirtti. Bu düşüşün, dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Bolat, nisan ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatın yüzde 2,5 artışla 257,6 milyar dolara yükseldiğini, ithalatın ise yüzde 5,7 azalışla 350,7 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yüzde 22,7 azalarak 93 milyar dolar olduğunu ve ihracatın ithalatı karşılama oranının 5,8 yüzde puan artarak yüzde 73,5 olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, nisanda yıllıklandırılmış cari işlemler açığında gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu vurgulayarak, mayısta önemli ölçüde daralmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bolat, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlamasının öngörüldüğünü belirterek, “Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadesini kullandı